Coronavirus, Internazionali di tennis di Roma cancellati per l'emergenza epidemia

Gli Internazionali BNL d’Italia non si giocheranno nella data inizialmente prevista (9-17 maggio): resta la possibilità di riposizionarli nel calendario quando però sarà chiara la data in cui l’attività potrà riprendere. “Dopo un’attenta valutazione della continua diffusione del COVID-19, tutti i tornei ATP e WTA della stagione su terra rossa non si giocheranno nelle date previste - si legge in un comunicato congiunto di congiunto di ATP, WTA e ITF - ciò include i tornei di Madrid e Roma insieme ai tornei WTA di Strasburgo e Rabat e a quelli ATP di Monaco, Estoril, Ginevra e Lione. La stagione del tennis professionistico è sospesa fino al 7 giugno. Stiamo valutando tutte le opzioni relative alla riconsiderazione del calendario, che al momento non è noto. Ci impegniamo a risolvere questi problemi con i nostri giocatori, i membri del torneo e gli altri organi di governo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA