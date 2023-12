Coppa Davis, Binaghi: «Vogliamo ospitare la fase finale a Milano»

Dopo aver festeggiato a Malaga, l'Italia punta a ospitare la fase finale della Coppa Davis 2025 a Milano. A confermarlo è stato Angelo Binaghi, presidente della federtennis, che ha appena incontrato il sindaco meneghino Giuseppe Sala: «Siamo pronti a competere per portare le Finals di Coppa Davis a Milano dal 2025, non appena l'Itf aprirà una gara».

Sinner sarà numero 1 Atp? Djokovic (per ora) irraggiungibile, obiettivo possibile solo a Parigi

«Siamo convinti di avere le carte in regola per mettere in campo una proposta competitiva, con l'impegno di tutti, soggetti pubblici e privati», ha continuato, «Sala, con cui abbiamo già iniziato a confrontarci, conosce la serietà del nostro impegno».

L'incontro è avvenuto in occasione dell'apertura dell'esposizione del trofeo della Davis nella Sala degli Arazzi di Palazzo Marino.