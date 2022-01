Classifica Atp. Berrettini sale al sesto posto, Sinner resta decimo

La semifinale raggiunta agli Australian Open permette a Matteo Berrettini di fare un ennesimo passo avanti

nella classifica Atp, il tennista romano sale al sesto posto, secondo miglior italiano nel ranking nell'Era Open dietro al quarto posto di Adriano Panatta nel 1976.



Sono due i tennisti italiani in top 10 con Jannik Sinner che si conferma in decima posizione. Avanza di tre posizioni Lorenzo Sonego, 23esimo, risale un gradino anche Fabio Fognini ora 31esimo. Scivola invece al 66esimo posto del ranking Atp, Lorenzo Musetti, 67esimo Gianluca Mager. In top 100 anche Stefano Travaglia, 93esimo, e Marco

Cecchinato, 98esimo. Perde 5 posizioni Andreas Seppi ora numero 106.