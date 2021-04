Tennis, la scalata degli azzurri nel ranking Atp: Berrettini 10° e Sinner 18°

Azzurri sempre più forti: Jannik Sinner e Matteo Berrettini scalano la classifica del tennis mondiale. Con il titolo a Belgrado, Berrettini consolida infatti il decimo posto nel ranking Atp e avvicina l'argentino Schwartzman, che ora lo precede di soli 197 punti. Il 25enne romano è entrato prepotentemente in Top 10 a novembre 2019 a coronamento di una stagione in continua ascesa, quarto italiano nell'Era Open a riuscire in tale impresa e terzo per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9). Con la semifinale a Barcellona Jannik Sinner guadagna una posizione salendo al numero 18 e ritoccando ancora il proprio best ranking.

Gli altri azzurri

Un passo indietro invece per Fabio Fognini, ora 28esimo, mentre è stabile Lorenzo Sonego (numero 32). Scende quattro posizioni Stefano Travaglia (67°), si conferma al numero 81 Salvatore Caruso, mentre migliora di nuovo il suo «best (83°, +4) Lorenzo Musetti, con i suoi 19 anni da poco compiuti il più giovane giocatore nella Top 100. I quarti di finale raggiunti a Belgrado permettono di risalire sette gradini a Gianluca Mager (91°), così da precedere Marco Cecchinato (94°) e Andreas Seppi (96°), che chiude il plotoncino di dieci italiani nei primi cento del ranking, ad eguagliare una potenza come gli Stati Uniti (solo Spagna e Francia ne hanno 11). Da segnalare anche il balzo di 47 posti compiuto da Andrea Pellegrino (ora numero 247) grazie al primo titolo challenger in carriera, centrato al Roma Garden.

La classifica

Rafael Nadal, dal canto suo, insidia il trono di Djokovic. La classifica Atp vede infatti ancora al comando - con 318 settimane al comando - il serbo. Che è tornato in vetta dopo l'ottavo titolo, vinto a Melbourne nel gennaio 2020: alle sue spalle si rivede Nadal reduce dal successo, il 12°, a Barcellona. Lo spagnolo allunga a 814 le settimane consecutive in top ten.

Scavalcato così il russo Daniil Medvedev, che scivola al terzo posto davanti all'austriaco Dominic Thiem, seguito da Stefanos Tsitsipas. Mantiene il nono posto l'argentino Diego Schwartzman, minacciato da vicino però da Matteo Berrettini, che con il titolo conquistato a Belgrado si porta a meno a 197 punti dal 'Pequè rafforzando il suo piazzamento nella top ten. Jannik Sinner una settimana dopo il suo ingresso tra i top 20 ritocca ulteriormente il suo best ranking salendo al 18/o posto.

