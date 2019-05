Bertens: «Non sono riuscita a mantenere la calma. Ora testa a Parigi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E’ stata una partita difficile. Ho avuto alcune opportunità, ho fatto del mio meglio, ma non è andata bene». Mastica amaro, 27enne olandese numero 4 del ranking Wta sconfitta in semifinale agli Internazionali di tennis dalla britannica, numero 42 in classifica. «Ci sono state delle condizioni avverse, come il vento, e non è stato facile. Anche il campo era scivoloso».Secondo la Bertens sono tanti i motivi che l’hanno portata a perdere, subendo la rimonta dell’avversaria. Nonostante il successo nel primo set per 7-5, sono arrivate due sonore battute d’arresto nel secondo 5-7 e nel terzo 6-2. «Non riuscivo a stare calma e a giocare come avrei voluto - commenta la Bertens -. Cosa non è andato? Penso un po’ di tutto, secondo ma c’era anche un po’ di stanchezza. Ho avuto il giorno libero ieri (per il forfait dell’Osaka ai quarti, ndr), ma non è stato abbastanza. Mi serve ancora un po’ di tempo per riprendermi». L’obiettivo è voltare pagina, la testa è già al: «Mi riposerà per un paio di giorni, poi andrò a Parigi. Penso che tutto possa succedere lì. Se gioco bene, posso andare molto lontano».