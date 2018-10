Wta Finals, vittorie per Stephens e Bertens

Risultati a sorpresa nella seconda giornata di sfide sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore, per l'ultimo anno palcoscenico delle Wta Finals, con sette milioni di dollari di montepremi. Nel match tra esordienti al Masters che ha aperto il Gruppo Rosso la statunitense Sloane Stephens ha superato per 7-5, 4-6, 6-1 la campionessa in carica degli Us Open, la giapponese Naomi Osaka. Quindi un'altra debuttante alle Finals, l'olandese Kiki Bertens, ha battuto in rimonta per 1-6, 6-3, 6-4 la tedesca Angelique Kerber. © RIPRODUZIONE RISERVATA