San Pietroburgo, vittoria dell'olandese Bertens

La tennista olandese Kiki Bertens ha vinto il torno «St. Petersburg Ladies Trophy», che si è concluso oggi sul veloce della «Sibur Arena» di San Pietroburgo, in Russia. Nella decima finale in carriera la 27enne di Wateringen, numero 8 del ranking, ha superato per 7-6(2) 6-4, in poco meno di due ore, la croata Donna Vekic, numero 30 del mondo e protagonista nei quarti dell'eliminazione della ceca Petra Kvitova, numero due della classifica mondiale e prima favorita del torneo nonché campionessa in carica. Restano due i successi a livello WTA invece per la 22enne croata (a Kuala Lumpur nel 2014 e a Nottingham nel 2017) in sette finali disputate: Vekic può recriminare per non aver sfruttato nel primo set un vantaggio di 5-2 con due break, facendosi riagganciare dalla Bertens, che ha così vendicato la recente sconfitta negli ottavi (7-6 1-6 7-5) del primo torneo di questa stagione a Brisbane, Australia.

