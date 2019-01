Australian Open, Nishikori si ritira: Djokovic in semifinale

Gli Australian Open delle prime volte al maschile. Due dei semifinalisti sono infatti esordienti nelle semifinali di uno Slam: dopo il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, ecco il francese Lucas Pouille, testa di serie numero 28, che ha superato nei quarti con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 6-7 (2) 6-4 il gigante canadese Milos Raonic, 16esima testa di serie. I preziosi consigli di Amelie Mauresmo, coach di Pouille e vincitrice a Melbourne nel 2006, che ha rinunciato all’incarico di capitano di Coppa Davis della Francia per allenarlo, stando dando i frutti sperati. Un exploit inaspettato, considerando che aveva perso le prime quattro partite della sua stagione, tre alla Hopman Cup (torneo a squadre miste a Perth) e una al primo turno a Sydney contro Rublev. Invece il 24enne di Grande-Synthe è diventato il 14esimo giocatore francese in semifinale in uno Slam nell'era Open, risultato che i cugini d’Oltralpe attendevano dagli US Open 2016, quando a riuscirci fu Gael Monfils.

Venerdì sfiderà per un posto in finale Novak Djokovic. Il numero uno del mondo è stato in campo solo 52 minuti contro il giapponese Kei Nishikori, ottava testa di serie, che si è ritirato con il serbo avanti 6-1 4-1. Nell'atra semifinale saranno di fronte Nadal e Tsitsipas.

Due anni fa gli Australian Open avevano regalato a Serena Williams gioie grandissime: il 23esimo titolo Slam conquistato quando era già in dolce attesa di Alexis Olympia. Stavolta Melbourne è amara, amarissima per la 37enne campionessa americana. Sulla Rod Laver Arena ha subito una rimonta incredibile da parte della ceca Karolina Pliskova. Serena era avanti 5-1 nel terzo e decisivo set e ha sprecato la bellezza di quattro match point prima di cedere alla più giovane rivale. La 26enne di Louny si è imposta per 6-4 4-6 7-5. La ceca, settima testa di serie, ha messo a segno 9 ace contro i 12 di Serena (ma la ceca non ha fatto doppi falli, la statunitense 4), 32 vincenti contro 54, ma ha commesso solo 15 gratuiti contri i 37 della rivale. Serena deve dunque rimandare ancora l'aggancio ai 24 titoli Slam di Margaret Court, che detiene questo primato. La Pliskova in semifinale affronterà Naomi Osaka, campionessa in carica degli US Open e testa di serie numero 4, ha invece sconfitto per 6-4 6-1 l'ucraina Elina Svitolina, sesta testa di serie, diventando la prima nipponica in semifinale a Melbourne dal 1994, quando ci riuscì. Nell’altra semifinale saranno fronte la ceca Petra Kvitova, testa di serie numero 8, e la sorprendente statunitense Danielle Collins.

