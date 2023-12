Lazio, scarico post Atletico Madrid: gruppo diviso tra titolari e riserve, ma non si vede Patric. Domani riposo

Archiviato il primo allenamento in ottica Inter, ma niente tattica. Per la Lazio al completo (o quasi) bisognerà attendere, ma non domani, bensì direttamente sabato. Sarri ha deciso di concedere 24 ore di riposo alla squadra per poi ritrovarla alla vigilia del big match con i nerazzurri per una full immersion con doppia seduta. Oggi invece è andato in scena il classico allenamento di scarico post gara dedicato perlopiù ai subentrati e a chi non ha giocato con l’Atletico Madrid. Lavoro soft invece per i titolari.

Lazio, ripresa con scarico a Formello: ancora out Patric

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i protagonisti della seduta pomeridiana, andata in scena dopo le 17, non c'era. Lo spagnolo, reduce da un attacco febbrile, spera di riprendersi il posto al centro della retroguardia accanto a uno tra, ma ad oggi è ancora da considerare ai box. Anche(lui sì in gruppo) freme per giocare titolare in cabina di regia domenica, dove invece in Spagna ha giocato. Con la gara con l’in arrivo, c’è molta attesa per l’eventuale rientro di. Il difensore nella migliore delle ipotesi si rivedrà nella giornata di sabato, ma dopo il lungo stop a oggi è difficile pensare che Sarri lo schiererà dal 1’ all’. Di sicuro infine non ci sarà, in miglioramento dopo la lesione distrattiva al retto femorale della coscia sinistra.