Guendouzi piega il Genoa all'Olimpico (1-0), Lazio ai quarti di Coppa Italia. Possibile derby al prossimo turno

Altra partita, altro 1-0. La Lazio supera col minimo sforzo anche il Genoa in Coppa Italia, ma stavolta con qualche occasione in più rispetto al Cagliari. Niente fischi a fine partita, ma applausi soprattutto per il match winner Guendouzi, per distacco il migliore tra i biancocelesti. Alla 20esima occasione il francese finalmente si sblocca e regala l'ottavo clean sheet, il quarto di "corto muso".

Il Genoa ci prova soprattutto con Retegui, ma dalle parti di Provedel non arrivano grandi pericoli. La Lazio passa così per la 13esima volta di fila ai quarti della coppa nazionale, dove con ogni probabilità affronterà la Roma.

Guendouzi sblocca subito il match

Pronti via Sarri stupisce con Provedel, Rovella e Pedro dal 1’, mentre Gilardino punta su un 4-5-1 difensivo. La Lazio parte carica e al 6’ è già in vantaggio con Guendouzi. Pellegrini anticipa Jagiello e mette dietro per il francese che si toglie la prima soddisfazione con la maglia biancoceleste. Il Genoa soffre, ma pian piano comincia a farsi vedere prima con Retegui e poi con un attivissimo Kutlu tra le linee mentre Sarri perde per infortunio Isaksen (al suo posto Felipe Anderson). I rossoblù prendono coraggio, ma non incidono, mentre la Lazio in due occasioni sfiora il raddoppio con Pedro e Felipe Anderson in un primo tempo molto simile all’ultima sfida di campionato contro il Cagliari.

Secondo tempo con poche emozioni: Lazio ai quarti

L’avvio di ripresa è a ritmi leggermente superiori. La Lazio si fa vedere con un paio di tiri da fuori, mentre il Genoa ci prova col solito Retegui, fermato sul più bello al 60’ da Gila. Gilardino fiuta le difficoltà della Lazio e aumenta la propulsione offensiva con Haps e Malinovskyi. Sarri invece è costretto a cambiare anche Patric per un fastidio al polpaccio destro. Al suo posto viene adattato Marusic vista l’emergenza, mentre davanti è il turno di Immobile (fuori uno spento Castellanos).

Col passare dei minuti il Genoa diminuisce la pressione e toglie anche Retegui (appena rientrato dall'infortunio al ginocchio). La Lazio dal canto suo gestisce e prova anche a chiudere i conti come al 72' con Felipe Anderson, ma il suo colpo di testa sull'ottimo cross di Pellegrini termina fuori, mentre sette minuti dopo arriva anche il primo squillo di Immobile ben parato da Leali. Nel finale c'è spazio per Cataldi e Basic che addirittura ha subito un'occasione a tu per tu, ma la spreca clamorosamente. Gilardino invece si gioca la carta Fini, ma la partita ormai non ha più nulla da offrire.