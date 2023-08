Lazio, Castellanos: «Con Sarri posso crescere tanto. Bello allenarmi con Immobile»

Si comincia con le presentazioni dei nuovi acquisti della Lazio. Il primo, Castellanos, ha parlato per la prima volta in una lunga intervista ai canali del club partendo dal principio: «Quando il mio agente mi ha informato dell'interessamento della Lazio – ha rivelato il Taty – non ho esitato ad accettare per la storia del club e per quello che rappresenta nel mondo. Sono molto felice che, grazie a tutte le parti in causa, si sia trovato velocemente l'accordo. Sono molto contento».

Lazio, Castellanos si presenta ai canali del club

L’attaccante si è espresso così su Sarri: «Le prime impressioni da quando sono qui sono sul mister, visto che sto lavorando con lui. È un allenatore con molta esperienza e con un nome importarmi che può aiutarmi a migliorare nello stile di gioco. La sensazione è che grazie a lui tutti noi possiamo apprendere tanto e crescere professionalmente. La Lazio è un grande club con un centro sportivo incredibile e i suoi tifosi sono molto passionali, ti sostengono sempre nella buona e nella cattiva sorte. Questo è fondamentale». Poi sugli idoli: «Higuain è stato un giocatore molto forte, il mister lo ha allenato e gli ha insegnato molto. Ci sono anche molti calciatori argentini che sono passati da qui, come Crespo. L'ho sempre visto in tv e oggi essere in un grande club come la Lazio è entusiasmante».

Castellanos: «Immobile? Che fortuna lavorarci insieme tutti i giorni»

Ecco invece il pensiero del Taty su Immobile: «Ciro è un grande giocatore ed è il nostro capitano. Da lui impari tanto divertendoti ogni giorno, aiuta molto sia me sia i giovani. Ciro qui è un'istituzione, siamo fortunati a poter lavorare con lui tutti i giorni. Impari molto come goleador e per il nome che ha qui alla Lazio. Devi approfittarne e divertirti, ci aiuterà molto durante la stagione, ha ancora tanto da dare nel resto della sua carriera». Poi ha svelato anche alcuni aneddoti sul soprannome e sul numero: «Ricordo che avevamo una macchinina con il clacson rotto che suonava e diceva "Taty, Taty, Taty" o almeno questo mi sembrava. Mia madre mi diceva: "Valentin, ripeti la parola come cane. E io "Taty". E lei: "Mamma". E io: "Taty". Ecco come è nato il mio soprannome. Il numero 19? Ero con i miei agenti a Roma e con Leandro, il mio consulente di immagine. Avevamo appena chiamato un taxi dall'albergo dovevamo andare a cena e ci hanno dato un ticket con scritto L'Aquila19.

Così ho pensato: "Ho l'aquila tatuata, è il simbolo della Lazio e il numero 19 è disponibile". Così ho scelto il mio numero di maglia».