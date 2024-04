Juventus-Lazio, Tudor pensa a Immobile e Luis Alberto in Coppa Italia. Allegri con Vlahovic

Lazio e Juventus contrapposte, atto secondo. Nel primo incrocio la sorte ha sorriso a Tudor, che nell'esordio da allenatore biancoceleste ha avuto la meglio sulla sua ex squadra. Decisivo il colpo di testa allo scadere di Marusic, tra i migliori in campo col nuovo assetto, il 3-4-2-1. Sarà invece chiamata al riscatto la squadra di Allegri, in enorme difficoltà in campionato all'Olimpico, ma con qualche rientro importante in vista della semifinale di andata di Coppa Italia che si giocherà domani alle 21 all'Allianz Stadium. Il ritorno è previsto martedì 23 aprile.

Tudor pensa a Immobile, Allegri a Vlahovic

Per quello che hanno detto le prove tattiche di Formello si prevede una Lazio con cinque cambi rispetto a quanto visto sabato. Il primo in difesa, con Patric favorito per prendere il posto di Casale nel terzetto con Romagnoli e Gila davanti a Mandas. A centrocampo i due esterni, Marusic e Zaccagni, procedono verso la conferma, mentre Guendouzi e Vecino intravedono una maglia al posto di Cataldi e Kamada. Sulla trequarti ci sarà ancora Felipe Anderson, mentre accanto a lui stavolta toccherà Luis Alberto. Davanti infine Immobile assapora l'esordio da titolare col nuovo tecnico. In casa Juventus invece torneranno Gatti, McKennie, Kostic e Yildiz dal 1', così come Vlahovic, in pole per il reparto avanzato.

Probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All.: Allegri.

Indisponibili: Alcaraz.

Diffidati: Gatti, Kostic, Locatelli.

Squalificati: -

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All.: Tudor.

Indisponibili: Provedel, Lazzari, Pellegrini, Rovella.

Diffidati: Guendouzi, Castellanos.

Squalificati: Pellegrini, Pedro.