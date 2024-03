Mercoledì 6 Marzo 2024, 06:21 - Ultimo aggiornamento: 06:22

La Lazio perde 3-0 a Monaco contro il Bayern e dice addio alla Champions League. Ecco le pagelle

PROVEDEL 5

MARUSIC 5

GILA 5

ROMAGNOLI 5

PELLEGRINI 5

GUENDOUZI 6

VECINO 5,5

LUIS ALBERTO 5

Musiala gli scalda subito le mani con un gran tiro dal limite, poi cade due volte davanti a deviazioni ravvicinate. Forse poteva fare meglio sul colpo di testa di Kane ma la distanza era davvero minima. Impossibile opporsi a Muller che gli segna da due passi: istruita da tre anni a fare il fuorigioco, la squadra si fa sorprendere sulla giocata più banale. Respinta che favorisce il 3-0 di Kane.Deve dedicarsi in parte a Musiala, che spesso si accentra, e in parte a Guerreiro che è l'uomo in più di Tuchel. L'esterno sinistro attacca senza sosta e arriva un paio di volta alla conclusione. E' l'uomo più vicino a Kane sull'1-0 ma si limita a guardare senza intervenire.Perde una palla avvelenata intorno alla mezz'ora ma i suoi compagni ci mettono una toppa. Spesso in difficoltà, non è immune da colpe quando in mezzo all'area Kane e Muller decidono la sfida.Non c'è quando Kane apre il ribaltone del Bayern al termine di un palleggio prolungato della squadra tedesca.In campo per l'indisposizione di Hysaj, deve farsi perdonare la sciocchezza commessa contro Pulisic in Lazio-Milan, quando ha lasciato i compagni in dieci. Dalla sua parte si muove Sané e arriva spesso Kimmich: avrebbe bisogno di un sostegno da parte di Zaccagni, che non è in condizioni per una partita di questa intensità.Inizia con la solita irruenza che mette in difficoltà i due centrali del Bayern in mezzo al campo. Ma più i tedeschi si alzano e più lui indietreggia perdendo le sue principali caratteristiche di guastatore.Viene scelto per le sue grandi doti di colpitore di testa ma non c'è quando servirebbe, soprattutto sull'angolo del 2-0.

Qualche tocco di grande qualità ma poca sostanza. Servirebbe un colpo di genio e lo trova sul 3-0, quando il sogno è finito.

FELIPE 5

IMMOBILE 4

ZACCAGNI 5,5

CATALDI 5

ISAKSEN 5

CASTELLANOS 5

PEDRO 5

KAMADA NG

SARRI 5

Clamorosa dormita sul gol del 2-0, alla fine del primo tempo, quando sul tiro di De Light non sale di un passo per mettere in fuorigioco Muller. Una disattenzione collettiva, ma in particolare sua che sulla fascia destra aveva scorazzato per tutto il primo tempoHa sulla coscienza gran parte del peso di questa eliminazione proprio come all'andata aveva avuto tutto il merito del successo per quel rigore segnato contro Neuer. Sullo zero a zero, due minuti prima del gol di Kane, sbaglia da due passi, forse uno, la rete che avrebbe mandato la Lazio sul doppio vantaggio. Il cross di Zaccagni spizzato da De Light lo aveva messo nella condizione migliore per battere a rete a specchio aperto. Ciro gira la testa e mette la palla sul fondo, come se non avesse percepito dove si trovasse la porta.Kimmich punta lui piuttosto che il contrario e così i ruoli quasi si ribaltano. Dovrebbe aiutare Pellegrini ma non ha fiato e neanche forze perché da poco è tornato ad allenarsi. Eppure, nonostante il tentativo di intervento di De Light, mette Immobile nella condizione si segnare il gol dell'1-0. Una perla gettata al vento in una serata negativa.Un fallo su Kane, il giallo inevitabile.Tutto compromesso per poter incidere su una sfida finita.Non vede un solo pallone giocabile.Un'altra comparsata senza sostanza. Ecco perché Sarri chiedeva rinforzi a Lotito.Ore ed ore ad allenare la squadra su come si deve mettere in fuorigioco l'avversario e poi la sua difesa si fa sorprendere da Muller a due passi dalla porta su angolo. Detto questo, le sconfitte non hanno una fine