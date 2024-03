Bayern-Lazio, l'allenamento dei tedeschi in vista della partita di Champions League

La Lazio stasera scende in campo all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. I bavaresi ospitano biancocelesti per cercare di ribaltare il risultato dell'andata, finita 1-0 grazie alla rete di Immobile. Il gol è stato fondamentale in ottica di un possibile passaggio del turno che sarebbe fondamentale per il ranking Uefa. L'Italia, infatti, è in corsa per ottenere un quinto possto in Champions League e attualmente occupa il primo posto della classifica.

Bayern-Lazio: dove vederla (gratis) in tv e streaming, probabili formazioni e orario