Torino-Lazio: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La Lazio scenderà in campo questa sera, giovedì 22 febbraio, all'Olimpico Grande Torino per il match di recupero della 21a giornata di Serie A contro il Torino. Una partita importante per i biancocelesti che, se pur siano reduci dalla vittoria in Champions contro il Bayern Monaco, in campionato non riescono a prendere il ritmo giusto. L'ultima sconfitta contro il Bologna ha fatto sprofondare la squadra di Sarri all'ottavo posto. L'allenatore toscano verso la conferma di Isaksen nel tridente con Immobile e Felipe Anderson.