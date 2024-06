Venerdì 7 Giugno 2024, 05:15

Lo spumante italiano batte lo champagne. Proprio a Parigi, nella cattedrale del tennis sulla terra rossa il Roland Garros sprizza mille bollicine azzurre, una dietro l’altra, irrefrenabili, frizzanti e impreviste come non mai, come nessuna nazione mai, com nessuno mai si sarebbe aspettato. Lunedì Jannik Sinner diventerà il primo numero 1 del mondo italiano di sempre. Intanto, oggi alle 14.30 il Profeta dai capelli rossi, che ha già firmato il primo Slam dell’anno a Melbourne, giocherà la semifinale più attesa di Parigi, contro il rivale al vertice Carlos Alcaraz. Ma, nel frattempo, succede tanto altro, di più e di inatteso. La straordinaria Jasmine Paolini, a 28 anni - plasmata giorno dopo giorno da coach Renzo Furlan -, si qualifica a sorpresa per la finale prendendo a pallate in una partita perfetta la star di domani, la 17enne lolita russa Mirra Andreeva e sbanca le top 10 arrivando sicuramente al numero 7 (addirittura 5 se dovesse battere domani la numero 1 Swiatek, regina di 3 degli ultimi Roland Garros, che è polacca doc, mentre Jas ha solo la mamma e qualche vacanza in quel paese). Intanto, il doppio Bolelli-Vavassori raggiunge la seconda finale consecutiva nel secondo Slam dell’anno: la prima a Parigi dopo Pietrangeli-Sirola 65 anni fa. E lo junior, Lorenzo Carboni, batte il numero 1 di categoria, Sakamoto, e va in semifinale. Lo stadio del doppio donne Errani & Paolini, in campo oggi.

SOGNO

Jas si supera in semifinale contro la russa che l’aveva battuta un mese fa a Madrid e sciorina un match tutto in spinta, quasi in apnea per un’ora e un quarto, salvando 6 palle break su 6, con soli 10 errori contro 30: «Sognare è la cosa più importante nella vita e nello sport. Strada facendo, ho preso fiducia, che in uno sport così mentale come il tennis è decisivo. È stato un lungo processo, non ho mai sognato in grande, ma solo passo dopo passo, perché dovevo toccare con mano ogni risultato. E questa finale mi sembra ancora incredibile». Col sorriso smagliante che stride davanti a tante ragazze problematiche come Osaka, Swiatek e Gauff che piange di frustrazione nella semifinale persa 6-2 6-4.

BIG MATCH

Sinner e Alcaraz promettono oggi una semifinale scoppiettante, tanto sono simili nelle loro evidenti diversità da trovarsi 4-4 nei testa a testa. Entrambi hanno già vinto almeno un titolo Slam e sono saliti - lo spagnolo il 12 settembre 2022, l’italiano da lunedì - al numero uno. Con l’altoatesino che compie 23 anni ad agosto e lo spagnolo che ne ha appena fatti 21. Uno alto 1.88 (per 76 chili), magro, bianchissimo di carnagione e coi capelli rossi, flessuoso come uno stambecco delle sue montagne dell’Alto Adige, con un magico equilibrio che gli viene dallo sci, l’altro più tarchiato (1.85 per 74 chili), scuro di capelli e carnagione, con più potenza ed elasticità naturali. Lottano entrambi contro la terra, sulla quale l’allievo di Juan Carlos Ferrero è nato ma che non riesce a dominare per la volatilità di concentrazione e che l’allievo della coppia Vagnozzi-Cahill vuole conquistare anche per una medaglia olimpica a Parigi. Facendosi forza con la finale vinta contro Alcaraz ad Umago 2022, unica gemma sul rosso fra i 13 urrà ATP in bacheca. Due rivali possono essere amici? Borg e McEnroe lo diventarono strada facendo, come Federer e Nadal, ma i complimenti se li sono fatti poi, Sinner ed Alcaraz, da bravi ragazzi, figli di un tennis meno complicato e mentale, sono amici da subito. «Tutto quello che fa lo fa in modo perfetto», dice Carlos di Jannik. «Ti spinge al limite in ogni palla, in ogni punto. Ma adoro questo tipo di sfide». Il nuovo Re Sole del tennis, Sinner, lanciato dal ko di Djokovic, replica: «Sul cemento colpisci veloce un paio di palle e il punto finisce, o se servi bene, è finito subito. Sulla terra c’è più fisico e altri momenti chiave da capire». Alcaraz è arrivato prima in vetta grazie alla semifinale agli US Open 2022 con Jannik che aveva mancato un match point. Poi è sembrato che lo spagnolo dovesse staccarsi decisamente, ma si è ingolfato nei problemi tecno-fisici, l’ultimo all’avambraccio, riprendendosi solo a Parigi. Per il nuovo incrocio con l’amico Jannik.