Roma-Verona, arbitra Sacchi e Pairetto al Var: i precedenti e l'episodio Kumbulla-Berardi

Sabato pomeriggio la Roma scende in campo allo Stadio Olimpico contro il Verona per la ventunesima giornata di Serie A. La squadra arbitrale per la partita è stata assegnata dall'Aia, che ha deciso di affidare il match di esordio di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa a Juan Luca Sacchi. Al Var, invece, ci sarà Pairetto che nelle scorse stagioni è stato protagonista di alcuni episodi dubbi che hanno scatenato polemiche nella Capitale.

