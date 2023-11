Roma si qualifica prima se, tutte le combinazioni del girone di Europa League (per evitare i sedicesimi)

La Roma, grazie al pareggio sul campo del Servette, ha festeggiato il passaggio del turno in Europa League. I giallorossi di Mourinho però puntano a superare il girone da prima della classe per evitare i sedicesimi di finale contro le terze dei gironi di Champions League. Dopo l'1-1 di Ginevra e la vittoria in extremis dello Slavia Praga contro lo Sheriff Tiraspol però, l'impresa sempre più difficile del previsto.