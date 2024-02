Martedì 6 Febbraio 2024, 07:10 - Ultimo aggiornamento: 07:11

La Roma batte il Cagliari 4-0, terza vittoria su tre per Daniele De Rossi. Ecco le pagelle.

RUI PATRICIO 6

KARSDORP 6,5

MANCINI 6

LLORENTE 6

ANGELIÑO 7

Attento sulla girata di Lapadula, l'Olimpico dimentica la gaffe contro il Verona e gli tributa un grande applauso. Nella nuova Roma non c'è spazio per i mugugni.Anche lui , come Pellegrini, rivitalizzato dalla cura De Rossi. Gioca con la mente più libera, si sgancia con più frequenza del solito. E udite, udite, i cross iniziano ad essere anche più calibrati.Prima della partita ha spiegato bene come la linea a quattro lo costringe a difendere più di reparto che individualmente. Dimostra di sapersi adattare, anche se appare meno sicuro rispetto al passato.L'unico brivido della gara dietro lo regala lui con un intervento al limite su Lapadula. Marcenaro prima concede il rigore, poi si accorge come sia il peruviano a toccare il difensore.

Buona la prima. Giocatore di qualità, intelligente, capisce quando accelerare e quando invece tenere il pallone. Supplisce alla poca fisicità con un senso della posizione invidiabile. È chiaro che andrà rivisto contro avversari più ostici ma ieri ha destato un'ottima impressione.

CRISTANTE 7

PAREDES 6,5

PELLEGRINI 7,5

DYBALA 8

LUKAKU 6

EL SHAARAWY 6

ZALEWSKI 6

BOVE 6

HUIJSEN 6,5

KRISTENSEN 6

BALDANZI 6

Semplicemente ovunque. Un attimo è dietro che contrasta Petagna, un secondo dopo lo vedi palla al piede che fa ripartire l'azione. Molto meglio rispetto a Salerno. Colpisce anche un palo.Il turno d i riposo per squalifica gli ha giovato. Giocafinalmente ad un tocco, fa girare la palla senza tenerla troppo, agevolato anche dal fatto che ha compagni che non sono fermi ma sempre in movimento. E la ciliegina la regala con la parabola del 4-0 di Hijusen.Il calcio sa essere terribilmente semplice. Se stai bene fisicamente e di testa e in più sai giocare a pallone, il resto vien da sé. Terzo gol consecutivo (raggiunto Bruno Conti a quota 47 reti) che apre la gara, assist a Dybala per il raddoppio e presenza costante in campo per i compagni. Basta?Torna al gol su azione dopo la bellezza di 71 giorni coronando un'azione iniziata proprio da un suo movimento senza palla a centrocampo. Al di là rete, poi bissata su rigore ad inizio ripresa, disegna calcio, dando l'idea di divertirsi. E questo è il messaggio più importante.Trovarsi di fronte uno più alto di lui non gli deve essere capitato spesso in carriera. Mina però è un gigante e dà vita con Romelu ad un duello rusticano, senza esclusione di colpi. Bello il velo in occasione del raddoppio di Dybala. Poi sbatte contro la difesa sarda.Il meno appariscente del tridente ma molto utile nei ripiegamenti. Con Lukaku e Dybala vicino più Angeliño dietro e Pellegrini che si sgancia, inevitabilmente deve dare una mano al centrocampo.Fa rifiatare El Sha. Un paio di serpentine degne di nota.Per lui non c'è differenza, che giochi sullo 0-0 o sul 3-0, l'impegno non manca mai.In una serata magica, c'è spazio anche per il primo gol in serie A del ragazzino olandese.Entra al posto di Angeliño a partita virtualmente chiusa.Poco più di un quarto d'ora per rompere il ghiaccio con l'Olimpico.