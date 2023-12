Roma-Napoli, dove vederla e le probabili formazioni: Belotti favorito su Azmoun accanto a Lukaku

Alle 20,45 c'è il fischio d'inizio del match clou della 17ª giornata di Serie A con Roma e Napoli pronte a dare spettacolo. La partita arriva con l'ombra dei fiori d'arancio che se da una parte sono sbpcciati, dall'altra aspettano solo di poter far sentire il loro profumo. Gli azzurri, infatti, hanno prolungato il contratto di Victor Osimhen, che si lega al club fino al 2026. I giallorossi, invece, hanno incassato la decisione di Mourinho che in conferenza stampa ha ammesso di voler rimanere alla guida della squadra, come già ribadito nel post partita con il Bologna.

