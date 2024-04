Roma-Bologna: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La Roma si prepara a scendere in campo per la trentatreesima giornata di Serie A contro il Bologna. I giallorossi hanno giocato nel turno infrasettimanale contro il Milan in Europa League e per questo scendono in campo nel posticipo. Grandi polemiche a Trigoria per la decisione della Lega di far giocare il recupero con l'Udinese giovedì 25 aprile. I giallorossi avevano chiesto il rinvio per poter preparare al meglio la semifinale europea contro il Bayer Leverkusen, ma la Serie A ha preferito giocare il prima possibile i restanti 19 minuti di partita.

