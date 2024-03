Ranking Uefa, perché Bayern-Lazio è fondamentale per il quinto posto in Champions: la sfida italiana alla Germania

Una partita per scrivere la storia, per andare avanti nella competizione e fare un passo in avanti per la nuova Champions League. Stasera va in scena Bayern-Lazio, valida per il ritorno degli ottavi di finale della competizione. All'andata, i biancocelesti hanno vinto 1-0 e vogliono difendere a tutti i costi questo vantaggio. Dalla prossima stagione il massimo torneo per i club europei avrà un format tutto diverso in cui sono previste 32 squadre. A queste, però se ne aggiungono altre quattro secondo alcuni requisiti già resi noti da parte dell'organo calcistico europeo. Uno di questi riguarda il cammino delle varie federazioni nelle competizioni della Uefa in questa stagione e un successo della Lazio permetterebbe all'Italia di allungare sulla Germania.

Il ranking

Attualmente, il nostro paese è in testa alla classifica della Uefa per il cammino delle nostre squadre nelle competizioni europee. Fino ad ora, infatti, sono rimaste ben 7 squadre su 7 impegnate nei tornie della Uefa con nessun club ancora eliminato. In totale i punti sono 15.571, mentre i tedeschi sono secondi a 14.500. A chiudere il podio ci pensa l'Inghiterra che, con sei squadre su otto, è a quota 13.875.

Come funziona la prossima Champions

Come da annuncio, la prossima Champions League non avrà più la fase a gironi, ma un girone all'italiana da 36 squadre che saranno divise, però, in quattro gruppi da 9. Ognuna di queste giocherà in totale 8 partite (quattro in casa e quattro in trasferta), ma non con tutti i club, ma solo con ddue di ogni fascia. Queste saranno decise in base al ranking per club delle qualificate e già nel girone unico è possibile affrontare squadre della stessa federazione a patto che questa ne abbia almeno quattro. Nel girone unico però sarà possibile solo un incontro tra squadre dello stesso campionato. Non esisteranno, infine, retrocessioni in Europa League o Conference League.

Un posto in più in Champions: come funziona

Da quest'anno, quattro squadre in più potranno qualificarsi alla Champions League. Per farlo, la Uefa ha reso noti i metodi con cui le federazioni potranno ottenere un posto in più nelle prossime competizioni europee. Ci sono tre modi in cui l'Italia può ottenere un posto in più nella nuova competizione. Il primo sarebbe ottenere il quinto posto nel ranking per le nazioni. Il secondo implicherebbe la vittoria dell'Europa League o della Champions di un club che non sarebbe qualificato nelle competizioni europee grazie al campionato. Infine, il terzo modo per entrare riguarda il ranking per federaizone, che premia solo le prime due col punteggio più alto. Per fare un esempio: lo scorso anno l'Italia ha chiuso al secondo posto e avrebbe ottenuto un posto in più. Quest'anno, invece, è attualmente prima.