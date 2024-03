Musetti e Arnaldi all'Atp Miami: dove vedere gli incontri validi per gli ottavi di finale e a che ora

Sono tre gli italiani rimasti in gara agli Atp Miami ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Proprio questi ultimi due giocheranno per cercare di approdare al prossimo turno della competizione dopo aver avuto cammini differenti. Musetti ha dovuto affrontare solo Safiullin per accedere agli ottavi di finale, mentre il tennista di Sanremo ha dovuto faticare di più. Partito dalle qualifiche, Arnaldi ha sconfitto prima Fils, poi Bublik e infine Shapovalov, con il suo cammino che potrebbe incrociarsi con quello di Sinner in semifinale.

