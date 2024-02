Monza-Roma: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo la vittoria contro il Torino segnata dalla tripletta di Paulo Dybala, la Roma torna in campo nella trasferta dell'U-Power Stadium contro il Monza. Daniele De Rossi deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e preparare gli ultimi accorgimenti in vista della sfida contro la squadra di Raffaele Palladino. I giallorossi dovrebbero scendere in campo con la linea a 4; da valutare ancora le condizioni di Romelu Lukaku.

Monza-Roma, le probabili formazioni: Lukaku da valutare, fuori Karsdorp. De Rossi torna alla difesa a quattro