Gp Jeddah, orario e dove vedere la gara in diretta e in differita (gratis)

Stasera in Arabia Saudita sventolerà la bandiera a scacchi per la seconda gara del mondiale di Formula 1. Sul Corniche Circuit, pista del Gp di Jeddah, il più veloce circuito cittadino dell'intera manifestazione, la Ferrari si presenta con una coppia insolita: oltre a Charles Leclerc non ci sarà Carlos Sainz, ma Oliver Bearman. Il diciottenne è il terzo pilota presente in scuderia ed è stato richiamato con urgenza dopo l'appendicite che ha colpito lo spagnolo nei giorni scorsi e che lo ha costretto ad operarsi.

Oliver Bearman, chi è il pilota che sostituirà Sainz a Jeddah: età e carriera. Eliminato in Q2, partità undicesimo