Gp Australia F1: dove vedere la gara di Melbourne e a che ora, Verstappen in pole position

Le monoposto della Formula 1 tornano in pista per la terza gara della stagione con il Gp di Australia che si corre a Melbourne. Le prove libere avevano illuso tutti, con la Ferrari che ha dominato dimostrandosi avanti rispetto agli altri. Nelle qualifiche di oggi, invece, Max Verstappen è uscito dall'ombra e si è ripreso il primo posto nella griglia per la gara di domani. È la terza pole position per il pilota olandese che già in Bahrein e in Arabia Saudita è partito davanti a tutti.

GP Australia: terza pole consecutiva di Verstappen, secondo uno stoico Sainz