Nuovo ko per la Roma in campionato. I giallorossi perdono 4-1 a Marassi con il Genoa che apre la crisi della squadra di Mourinho che resta a soli 5 punti in campionato in sei giornate, mentre la squadra di Gilardino sale a 7. Rossoblu in vantaggio già al 5' con Gudmundsson, la Roma risponde e trova il pari al 22' con Cristante di testa. A fine primo tempo ancora Genoa in gol con una bella realizzazione di Retegui. La Roma nella ripresa prova a reagire ma nel momento più favorevole, dopo un gol annullato a Lukaku per fuorigioco, subisce ancora. Al 74' va a segno Thorsby e all'81' appena entrato cala il poker Junior Messias. Mourinho mastica amaro dopo due trasferte e deve risollevare la squadra in vista della sfida di domenica con il Frosinone.