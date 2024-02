Fiorentina-Lazio: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario

Lunedì va in scena il posticipo di Fiorentina-Lazio che infiamma la serata della 26ª giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano dalla vittoria contro il Torino per 2-0, valida per la 21ª giornata, ma recuperata mercoledì a causa della Supercopppa Italiana. La Viola invece ha pareggiato 1-1 nell'ultimo match contro l'Empoli, con Niang che ha risposto a Beltran su calcio di rigore.

