Europei, si giocano le qualificazioni: dove vederle e il programma completo del weekend

Tornano in campo le Nazionali. Con il calcio dei club momentaneamente in pausa, la scena se la prendono le squadre a caccia di un pass per i prossimi Europei, in programma nel 2024 in Germania. L'Italia di Spalletti giocherà sabato 9 settembre a Skopje contro la Macedonia del Nord. Ecco il programma completo del weekend.