Euro2024, tutte le squadre qualificate: Portogallo e Francia da prime, sorpresa Albania. Favola Lussemburgo

Euro2024 comincia a prendere forma. Sono finora 17 le squadre già sicure del pass per i campionati Europei, in programma in Germania nel prossimo giugno. Oltre alla Nazionale tedesca, padrona di casa e quindi qualificata di diritto, tra lunedì 20 e martedì 21 novembre (con una sola partita a disposizione), si assegneranno i restanti tre posti attraverso la fase a gironi, con altre tre squadre che accederanno attraverso i playoff tra le migliori terze oppure le vincitrici delle leghe di Nations League. Ecco la situazione girone per girone.