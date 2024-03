Empoli-Bologna, dove vederla e le formazioni ufficiali: Odgaard al centro dell'attacco per Motta

Il Bologna oggi scende in campo contro l'Empoli per la ventinovesima giornata di Serie A. Un anticipo interessante, con i rossoblù che hanno perso Zirkzee dopo la gara con l'Inter. Un assenza di livello per Thiago Motta che, comunque, cercherà di ottenere dei punti importanti per rimanere in zona Champions. Dall'altra parte del campo, invece, c'è Nicola che vuole salvarsi e per questo motivo non renderà la vita facile a Ferguson e compagni visto il solo punto ddi vantaggio dal 17° posto.

