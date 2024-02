Cagliari-Lazio: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La Lazio riparte da Cagliari e dai rossoblù per cercare di ottenere i tre punti in classifica e riavvicinarsi alla zona Champions. Il quarto posto, infatti, è lontano cinque punti dopo lo scivolone con l'Atalanta che occupa proprio quella posizione. Lo scontro diretto è andato in scena lo scorso fine settimana, con i bergamaschi che hanno vinto 3-1. Unica gioia è il ritorno al gol di Immobile, che ha gonfiato la rete su calcio di rigore. Proprio l'attacco è diventato uno dei punti dolenti della rosa, con il tridente che non punge più e cercherà di tornare a farlo proprio contro il Cagliari.

Cagliari-Lazio, Immobile per la svolta: Ciro cerca il successo e il 200° gol in A