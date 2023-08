Rugby Italia, oggi sfida al Giappone, ultimo test prima dei Mondiali: azzurri favoriti. A Londra débacle storica degli All Blacks annientati dagli Springboks

Per gli allibratori non c'è storia, oggi a Monigo l'Italia del rugby pesserà abbastanza agevolmente sul Giappone nel quarto e ultimo test-match premondiale. Stadio esaurito (5mila fedeli), diretta su SkySport e Tv8, e una formazione che si avvicina parecchio a quella ideale che il ct dimissionato Crowley avrà a disposizione per le partite che iniziano il 9 settembre con Namibia e poi Uruguay, Nuova Zelanda e Francia.

Nuova Zelanda? Quella ieri sera bastonata oltre ogni record (35-7, ovvero cinque mete a una, segnata per di più sul 35-0) dai campioni del mondo in carica del Sudafrica a Twickenham? Sì, proprio quella che inoltre rischia di perdere il pilone Lomax per infortunio e la seconda linea Scott Barrett per squalifica, a ribadire la follia di queste partite a pochi giorni dal mondiale che anticipano e sbiadiscono appunto scontri da semifinale o finale iridata. Epperò lo stadione di proprietà dell'Union inglese era stipato da 80mila spettatori e le casse delle tre federazioni si sono ulteriormente stipate di pesanti sterline. Quindi sono battibili gli All Blacks che hanno appena vinto il Quattro Nazioni per la quarta volta consecutiva? Sì, basta essere gli Springboks.

Torniamo molto più in basso nel ranking mondiale.

Oggi sono in campo a Treviso due squadre appaiate: 13i gli azzurri con 74,63 punti e i 14i i giapponesi con 74,29. L'Italia in queste settimane le ha prese da Scozia e Irlanda e le ha date (con attesa facilità) alla Romania, mentre il Giappone ha perso in casa da Samoa e Fijj (non paragonabili a Irlanda e Scozia) battendo solo Tonga. E' vero che i giapponesi negli ultimi due mondiali hanno fatto faville superando il Sud Africa (2015) e approdando ai quarti (mai raggiunti dall'Italia) nel 2019 giocati a domicilio. Ma pare anche non più così impetuosa la catena di equiparazioni di isolani del Pacifico che ha irrobustito i nipponici da quando il rugby ha adottato il professionismo.

In altre parole l'Italia è nettamente favorita: la sua vittoria in pratica non è pagata mentre quella giapponese vale quattro volte la posta. Interessante lo spostamento di Ange Capuozzo all'ala con Allan che torna estremo. In mediana Varney dovrà dimostrare di valere la maglia di titolare numero 9 anche perché in Francia avrà ben tre pari-ruolo che gli soffieranno sul collo. Manca ancora il pilone Riccioni ma è in via di recupero.

Le formazioni

Treviso, Stadio Monigo – sabato 26 agosto ore 18.30

Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series

Italia v Giappone

Italia: Allan; Capuozzo, Brex, Morisi, Ioane; Garbisi, Varney; Cannone, Lamaro (cap) Negri; Ruzza, Cannone; Ferrari, Nicotera, Nemer

A disposizione: Bigi, Fischetti, Ceccarelli, Lamb, Pettinelli, Zuliani, Page-Relo, Odogwu

All. Crowley

Giappone: Matsushima, Masirewa, Riley, Osada, Naikabula; Seung Sin, Nagare; Himeno (cap), Fukui, Leitch; Helu, Cornelsen; Won, Horie, Millar

A disposizione: Sakate, Inagaki, Ai Valu, Saumaki, Gunter, Saito, Matsuda, Nakamura

All. Joseph

Arb. Karl Dickson (Inghilterra)