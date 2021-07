Tamberi in finale di salto in alto: «L'aspetto da troppo tempo, ho dato l'anima»

Venerdì 30 Luglio 2021, 04:30 - Ultimo aggiornamento: 05:02

«Lo chiamavo sogno, ora lo chiamo obiettivo». Così Gianmarco Tamberi racconta la conquista della finale del salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che ha guadagnato nella notte italiana saltando al secondo tentativo 2.28. Inizialmente per accedere alla finale di domenica 1 agosto era necessario saltare 2.30, ma in gara erano rimasti solo tredici atleti e i giudici hanno decretato che poteva andare bene così. Tra due giorni cercherà una medaglia in finale. Eliminato (e infortunato) invece Stefano Sottile.

Olimpiadi, Tamberi ok 2.28 e Zoghami-Abdelwahed in finale 3000 siepi

Tamberi: «Ho dato l'anima per essere qui, ora voglio divertirmi»

«Oggi l'importante era qualificarsi ma non è stata una bella gara - ha detto a Rai Sport -. Ho dovuto cambiare qualcosa nei chiodi della scarpa, in gara ho avuto un po' più di difficoltà. I salti sono stati tutti brutti, in riscaldamento c'era qualcosa di meglio. Quella finale la aspetto da troppo per non divertirmi. Non vedevo l'ora, ho dato l'anima per essere qui negli ultimi cinque anni. Ogni giorno per tornare a camminare, correre e saltare: è stata una strada lunghissima, lo chiamavo sogno e ora è un obiettivo».

La finale: data, orario e dove vederla

La finale di salto in alto, in cui ci sarà l'azzurro Gianmarco Tamberi che punta a una medaglia, si disputa domenica 1 agosto alle 12.10. La gara sarà visibile su Discovery+, che detiene i diritti per tutte le gare delle Olimpiadi, e in chiaro su Rai 2 che invece offre le gare migliori e quelle che vedono protagonisti gli italiani.