Tokyo 2020, Gregorio Paltrinieri: tutto ciò che non sapete sulla medaglia d'argento negli 800 stile libero

Giovedì 29 Luglio 2021, 13:03

Ha vinto talmente tante gare che si fa un po' fatica a contarle tutte: classe 1994, Gregorio Paltrinieri è l'uomo della medaglia d'argento negli 800 stile libero a Tokio. E ci arriva dopo essere passato per una serie di tappe che lo hanno reso uno dei nuotatori italiani più titolati degli ultimi anni.

Europei di Debrecen, Europei di Berlino e poi, indimenticabili, i mondiali di Kazan del 2015, le Olimpiadi di Rio del 2016 e i mondiali del 2017 e del 2019: insomma, Gregorio Paltrinieri sembra nato per vincere. E lo ha dimostrato anche in questa ultima gara che gli è valsa un argento nonostante le difficoltà delle settimane che hanno preceduto l'olimpiade. Conosciamolo meglio in questo video.