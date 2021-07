Diretta Olimpiadi, Tamberi ok 2.28 e Zoghami-Abdelwahed in finale 3000 siepi. Tiro con l'arco, Boari ai quarti

Venerdì 30 Luglio 2021, 03:28 - Ultimo aggiornamento: 04:01

Sabato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è il giorno dell'atletica, la regina dei Giochi. Alle 2.15 qualificazioni del salto in alto con subito protagonista Gianmarco Tamberi. Per le prime medaglie si dovranno aspettare le 13.30 con i 10.000 metri. In campo anche il beach volley e soprattutto la scherma, con la squadra di spada di Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Marco Fichera, Gabriele Cimini che cerca la medaglia. Poi la semifinale di K1 con De Gennaro che si è qualificato con il secondo tempo e Boari agli ottavi di tiro con l'arco. Nel primo pomeriggio (intorno alle 13.40) torna in vasca Paltrinieri dopo l'argento di ieri: ci sono le batterie dei 1500 stile libero. L'Italvolley maschile contro l'Iran.

Nel programma olimpico di #Tokyo2020 fa il suo esordio l’atletica leggera. Sarà un venerdì da non perdere. ✌️🔥#ItaliaTeam pic.twitter.com/Slz1bz0Wod — CONI (@Coninews) July 29, 2021

Ore 3.30 ATLETICA, 3000 SIEPI, DUE AZZURRI SU TRE IN FINALE

Ala Zoghlami e Ahmad Abdelwahed sono i due finalisti azzurri per i 3000 siepi mentre è fuori il gemello di Ala, Osama, che chiude quarto la sua batteria in un 8’19”51 che non gli vale il ripescaggio.

Ore 3.20 SALTO IN ALTO, PER SOTTILE SECONDO ERRORE A 2.21

L'azzurro Stefano Sottile sbaglia anche il secondo salto a 2.21.

Ore 3.10 ATLETICA, 3000 SIEPI: ZOGHLAMI QUARTO, ABDELWAHED IN FINALE

Grandissima gara di Zoghlami nella batteria dei 3000 siepi: l'azzurro chiude quarto in 8'14''06 migliorando il suo personale di 3''59. Passando i primi tre di ogni batteria e i sei migliori tempi, potrebbe bastare per qualificarsi. Meglio ancora fa Ahmed Abdelwahed: il 25enne romano di origini egiziane è in finale grazie al terzo posto in batteria (8’12”71 il tempo).

Ore 2.30 TAMBERI OK

Gimbo Tamberi salta senza problemi 2.17.

Ore 2.25 SALTO IN ALTO, VIA ALLA QUALIFICAZIONE

Comincia il salto in alto: da superare 2.17, già saltata anche dall'altro azzurro (oltre a Tamberi) in gara, Stefano Sottile. In finale si va con 2.30 oppure arrivando tra i primi 12.

Il programma di oggi e gli italiani in gara

Ore 0:30 – GOLF maschile (secondo giro): GUIDO MIGLIOZZI, RENATO PARATORE

Ore 1:30 – EQUITAZIONE a squadre dressage (prima sessione): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO

Ore 1:30 – Ore 2:00 – ATLETICA maschile 3000 metri siepi (batterie): ALA ZOGHLAMI, OSAMA ZOGHLAMI, AHMED ABDELWAHED

Ore 2:15 – ATLETICA maschile salto in alto (qualificazioni): STEFANO SOTTILE, GIANMARCO TAMBERI

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO femminile (ottavi di finale): LUCILLA BOARI

Ore 2:55 – ATLETICA femminile 800 metri (batterie): ELENA BELLO

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): ADRIAN CARAMBULA/ENRICO ROSSI

Ore 3:00 – SCHERMA maschile spada a squadre (ottavi di finale): ITALIA

Ore 3:55 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (batterie): ALESSANDRO SIBILIO

Ore 4:00 – BOXE femminile -60kg (ottavi di finale): REBECCA NICOLI

Ore 4:20 – ATLETICA maschile lancio del disco (qualificazioni): GIOVANNI FALOCI

Ore 4:35 – NUOTO femminile 200 metri dorso (semifinali): MARGHERITA PANZIERA

Ore 4:40 – ATLETICA femminile 100 metri femminili (batterie): ANNA BONGIORNI, VITTORIA FONTANA

Ore 5:00 – VELA femminile Laser Radial (regate): SILVIA ZENNARO

Ore 5:00 – VELA maschile 470 (regate): GIULIO CALABRO’, GIACOMO FERRARI

Ore 5:10 – VELA femminile 470 (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile (gironi): PAOLO NICOLAI/DANIELE LUPO

Ore 10:30 – EQUITAZIONE individuale e a squadre dressage (seconda sessione): SUSANNA BORDONE, STEFANO BRECCIAROLI, VITTORIA PANIZZON, ARIANNA SCHIVO

Ore 12:00 – NUOTO maschile 50 metri stile libero (batterie): ALESSANDRO MIRESSI, LORENZO ZAZZERI

Ore 12:00 – NUOTO maschile 1500 metri stile libero (batterie): GREGORIO PALTRINIERI, DOMENICO ACERENZA

Ore 12:00 – NUOTO femminile 4X100 metri staffetta mista (batterie): ITALIA

Ore 12:00 – NUOTO maschile 4X100 metri staffetta mista (batterie): ITALIA

Ore 12:00 – ATLETICA femminile 5000 metri (qualificazioni): NADIA BATTOCLETTI

Ore 12:05 – ATLETICA femminile salto triplo (qualificazioni): DARIYA DERKACH

Ore 12:25 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni): LEONARDO FABBRI, NICHOLAS JAMES PONZIO, ZANE WEIR

Ore 12:40 – VOLLEY maschile ITALIA-Iran

Ore 13:00 – ATLETICA staffetta mista 4X400 metri (batterie): ITALIA

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY femminile (gironi): MARTA MENEGATTI/VIKTORIA ORSI TOTH

Ore 13:30 – ATLETICA maschile 10000 metri (FINALE): YEMAN CRIPPA