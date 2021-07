Olimpiadi, Paltrinieri ce la fa. La Fin ufficializza la squadra per Tokyo

Venerdì 2 Luglio 2021, 15:52

Buone notizie per lo sport italiano: Gregorio Paltrinieri, medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi nei 1500 stile libero, recupera dalla mononucleosi ed è pronto per la spedizione dell'Italia a Tokyo 2020. Il nuotatore di Carpi, infatti, è stato inserito dalla Federnuoto nella lista dei 66 atleti che partiranno per il Giappone per i Giochi olimpici, in programma dal 24 luglio all'8 agosto.

Federnuoto, la lista dei convocati per Tokyo 2020

Sono 36 nuotatori, 3 fondisti, 9 sincronette, 6 tuffatori e 13 pallanotisti, i convocati, con il 'nostro' Greg impegnato sia in piscina sia nel fondo. La più giovane della selezione è Giulia Vetrano, 15 anni compiuti il 5 dicembre, nuotatrice della 4x200 stile libero; il più maturo è il capitano del Settebello Pietro Figlioli, 37 anni, campione del mondo nel 2011 e 2019, argento olimpico nel 2012 e bronzo nel 2016, argento europeo nel

2010 e bronzo nel 2014, alla quinta Olimpiade così come Federica Pellegrini, 33 anni il 5 agosto, capitano della nazionale di nuoto e unico atleta italiano a partecipare a cinque rassegne dei Giochi in corsia.

In carriera ha vinto, tra l'altro, l'oro nei 200 stile libero nel 2008 e l'argento nel 2004 - quando divenne la più giovane italiana di sempre a conquistare una medaglia olimpica individuale a 16 anni e 12 giorni - 11 medaglie mondiali (8 nei 200 stile libero in altrettante

edizioni iridate consecutive coi successi nel 2009, 2011, 2017 e 2019) e 20 europee in vasca olimpica, nonché ha stabilito 11 record del mondo e tantissimi altri primati.