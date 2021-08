Diretta Olimpiadi, Genzo a caccia di una medaglia nel K1 200 m femminile. Dalle 10 i quarti dell'Italvolley e del basket

Martedì 3 Agosto 2021, 03:18 - Ultimo aggiornamento: 04:29

Atletica, vela, ma soprattutto sport di squadra. Alle Olimpiadi di Tokyo per l'Italia è il giorno del basket e della pallavolo maschile, che si giocano l'accesso alle semifinali. E lo fanno praticamente in contemporanea: si parte sotto rete alle 10 con Italia-Argentina di volley, alle 10.20 Italia-Francia di pallacanestro. I ragazzi di Sacchetti hanno già compiuto la prima impresa arrivando a questi Giochi, la seconda qualificandosi per i quarti. E adesso? Sognare non costa nulla, nonostante la Francia sia tra le favorite alla vittoria finale. In pista anche la finale dei 400 uomini con Alessandro Sibilio e il martello donne con Sara Fantini.

Ore 3.55 ATLETICA, BATTERIE 200 UOMINI

Dalle 4.05 via alle batterie dei 200 metri maschili con due azzurri impegnati: alle 4.37 nella 5ª batteria Antonio Infantino, a seguire nella sesta Eseosa Fostine Dasalu.

Ore 3.40 BASKET, SLOVENIA AVANTI 44-37 A FINE PRIMO TEMPO CON LA GERMANIA

La Slovenia di Luka Doncic e Goran Dragic è in vantaggio 44-37 a fine primo tempo contro la Germania. Chi vince va in semifinale dove attenderà poi la vincente di Italia-Francia.

Ore 3.30 CANOA K1 1000 METRI: BURGO FUORI DALLA FINALE

Samuele Burgo fuori dalla finale del K1 1000 metri uomini: ha chiuso quinto la sua semifinale che qualificava i primi quattro.

Ore 2.55 DALLAVALLE E IHEMEJE IN FINALE DEL SALTO TRIPLO

Si qualificano quindi alla finale del salto triplo maschile: Pichardo, Er, Zhu, Napoles, Triki, Scott, Claye, Fang, Raffin e Zango e gli azzurri Dallavalle e Ihemeje.

Ore 2.45 CANOA SPRINT K1 FEMMINILE, GENZO IN SEMIFINALE

Francesca Genzo è in finale del K1 200 metri nella canoa velocità. L'azzurra si è classificata proprio quarta con il tempo di 40″ netti. È la prima volta che un'imbarcazione azzurra arriva in finalissima dopo Londra 2012 quando ci pensò Josefa Idem, che chiuse al 5° posto. Alle 4.37 italiane la finale.

Ore 1.30 GINNASTICA, ATTESA PER LA BILES

Torna in gara Simone Biles: alle 10.50 la star della ginnastica artistica americana sale sulla trave e va a caccia di una medaglia dopo essersi ritirata da tutte le altre finali per "combattere" con i suoi "demoni".

Simone Biles soffre di «twisties»: ecco cos'è il disturbo che l'ha costretta al ritiro alle Olimpiadi

Il programma e gli italiani in gara

Ore 2:00 – ATLETICA maschile salto triplo (qualificazioni): EMMANUELE IHEMEJE, ANDREA DALLAVALLE, TOBIA BOCCHI

Ore 2:30 – CANOA SPRINT femminile K1 200 metri (semifinali): FRANCESCA GENZO

Ore 3:00 – CANOA SPRINT maschile K1 1000 metri (semifinali): SAMUELE BURGO

Ore 4:05 – ATLETICA maschile 200 metri (batterie): ESEOSA DESALU, ANTONIO BALDASSARRE INFANTINO

Ore 4:37 – CANOA SPRINT femminile K1 200 metri (FINALE): Ev. FRANCESCA GENZO

Ore 5:00 – VELA 470 femminile (regate): ELENA BERTA, BIANCA CARUSO

Ore 5:15 – VELA 470 maschile (regate): GIACOMO FERRARI, GIULIO CALABRO’

Ore 5:20 – ATLETICA maschile 400 metri ostacoli (FINALE): ALESSANDRO SIBILIO

Ore 8:30 – VELA Mixed Nacra 17 Foiling (MEDAL RACE): RUGGERO TITA E CATERINA MARIANNA BANTI

Ore 8:51 – CICLISMO SU PISTA femminile inseguimento a squadre (primo turno): ITALIA

Ore 9:22 – CICLISMO SU PISTA maschile inseguimento a squadre (primo turno): ITALIA

Ore 10:00 – ARRAMPICATA maschile combinata (speed): LUDOVICO FOSSALI, MICHAEL PICCOLRUAZ

Ore 10:00 – VOLLEY maschile (terzo quarto di finale): ITALIA-Argentina

Ore 10:20 – BASKET maschile (terzo quarto di finale): ITALIA-Francia

Ore 11:00 – ARRAMPICATA maschile combinata (qualificazioni, bouldering): LUDOVICO FOSSALI, MICHAEL PICCOLRUAZ

Ore 12:00 – EQUITAZIONE salto individuale (qualificazioni): EMANUELE GAUDIANO

Ore 12:10 – ATLETICA maschile 110 metri ostacoli (batterie): PAOLO DAL MOLIN, HASSANE FOFANA

Ore 12:15 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni, gruppo A): LEONARDO FABBRI, ZANE WEIR, NICHOLAS PONZIO

Ore 12:30 – NUOTO SINCRONIZZATO duetto tecnico routine (finale, prima parte): LINDA CERRUTI, COSTANZA FERRO

Ore 13:00 – ATLETICA maschile 5.000 metri (batterie): YEMANEBERHAN CRIPPA

Ore 13:40 – ATLETICA maschile lancio del peso (qualificazioni, gruppo B): LEONARDO FABBRI, ZANE WEIR, NICHOLAS PONZIO

Ore 14:10 – ARRAMPICATA maschile combinata (qualificazioni, lead): LUDOVICO FOSSALI, MICHAEL PICCOLRUAZ