Diretta Italia-Argentina di pallavolo dalle 10: Zaytsev e compagni vogliono la semifinale

Martedì 3 Agosto 2021, 04:06 - Ultimo aggiornamento: 04:30

L'Italia sfida l'Argentina nei quarti di finale del torneo di pallavolo alle Olimpiadi di Tokyo. Si parte alle 10, con gli azzurri di Blengini che finora hanno vinto quattro delle cinque partite (unica sconfitta contro la Polonia) e si presentano con Giannelli e Zaytsev non al top della forma. Non sarà facile, perché l'Argentina è una delle sorprese più belle e ha fatto fuori gli Stati Uniti per strappare un pass per i quarti. Il c.t. è azzurro, Luciano De Cecco, mentre l'uomo da tenere d'occhio è Bruno Lima, in testa a tutte le classifiche di rendimento dei Giochi. Ma l'Italia ha tutte le carte in regola per qualificarsi in semifinale e continuare il sogno medaglia.

Italia-Canada pallavolo, risultato: gli azzurri partono male ma rimontano e vincono 3-2 al tie break

Pallavolo, Italia-Usa 2-3: le azzurre perdono al tie break

Aggiorna la diretta

Pallavolo, la diretta di Italia-Argentina dalle 10