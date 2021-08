Tita e Banti, chi sono le due star della vela che hanno vinto l'oro nel Nacra 17

Martedì 3 Agosto 2021, 08:57

Tredici anni dopo l'ultima medaglia, la vela azzurra torna in Italia dalle Olimpiadi con una medaglia d'oro. A Tokyo ci ha pensato la coppia Tita-Banti nella classe del catamarano misto foiling Nacra 17 dopo le due medaglie di Pechino nel 2008 (il secondo posto di Alessandra Sensini nei Windsurf e il terzo di Diego Romero nei Laser).

Chi sono Tita e Banti, oro nella vela nel misto Nacra 17

I due sono un marchio d'eccellenza ormai nella vela italiana. Tita ha 29 anni, è nato a Rovereto, in provincia di Trento, il 20 marzo del 1992 e la sua prima società è stata l’Associazione Velica Trentina. Ora fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle.

A Rio de Janeiro nel 2016 gareggiò sul 49er con Pietro Zucchetti, stavolta nella classe Nacra 17 con Caterina Banti. L'affiatamento è nato subito sul catamarano misto e i due sono diventati campioni europei al primo anno insieme, poi dal 2018 un oro mondiale, un oro europeo e la vittoria delle World Cup Finals. E no, i due non sono una coppia anche nella vita come si sono chiesto in tantissimi in questi giorni di Giochi a Tokyo.

Caterina Marianna Banti di anni ne ha 34 ed è romana, originaria del lago di Bracciano e corre per il guidone del Circolo Canottieri Aniene, equipaggio allenato da Ganga Bruni. La prima volta in vela? A 13 anni, durante un camp estivo. Ma non è stato amore a prima vista tanto che si è dedicata alla scherma, all'equitazione e alla danza (oltre che agli studi, conclusi con successo con una laurea con 110 e lode in Studi orientali). Intorno ai 20 anni è tornata a veleggiare e da quando è in coppia con Tita ha scritto pagine della storia della vela azzurra.