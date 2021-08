Lunedì 2 Agosto 2021, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 13:14

Lo ius soli sportivo è una proposta del presidente del Coni Giovanni Malagò il giorno in cui Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri. Jacobs è italiano, nato all'estero. Il suo essere metà americano ed essere nato in Texas ha riaperto questa prospettiva, quella dello ius soli sportivo: la possibilità per gli atleti minorenni, nati all'estero ma che vivono e si allenano in Italia, di poter avere la cittadinanza (e quindi essere selezionati in nazionale e indossare la maglia azzurra). Ha riaperto il dibattito sulla cittadinanza perché se ne era parlato anche quando è stata scelta come portabandiera la pallavolista Paola Egonu, nata e cresciuta in Italia che ha ottenuto la cittadinanza italiana solo quando suo padre, nigeriano, è riuscito ad avere il passaporto italiano. Senza cittadinanza, Egonu, non avrebbe potuto guidare la nazionale a vincere il mondiale giovanile.

Lo ius sportivo è una proposta che mira al riconoscimento della cittadinanza per meriti sportivi. L'ha avanzata il presidente del Coni Giovanni Malagò che da Tokyo ha preso spunto proprio dalla vittoria di Jacobs per rilanciarla.

«Noi vogliamo occuparci di sport e non riconoscere lo ius soli sportivo è qualcosa di aberrante, folle. Oggi va concretizzato: a 18 anni e un minuto chi ha quei requisiti deve avere la cittadinanza italiana», queste le parole di Malagò.

In Italia esiste lo ius sanguinis, espressione latina che si traduce "diritto del sangue" ed è il diritto a essere italiano se si nasce da genitori italiani (come è il caso proprio di Jacobs che ha la mamma di Desenzano del Garda).

Poi, c'è un dibattito di tipo politico sullo ius soli che si vorrebbe introdurre in Italia. Lo ius soli, sempre dal latino, significa "diritto del suolo". Cos'è? E' il diritto a ottenere la cittadinanza italiana, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori, semplicemente se si nasce in territorio italiano. La propose come prima legge da varare al governo ormai molti anni fa (2013) Pierluigi Bersani che all'epoca era nel Pd ed era candidato premier alle elezioni.

Sono passati 8 anni e la sinistra ci sta riprovando, con scarso successo. L'aveva rilanciato anche due anni fa, quando aveva pensato di intodurre lo ius culturae, il diritto di essere italiani perché immersi nella cultura italiana. Il principio su cui si basa permette ai minori stranieri di acquisire la cittadinanza del Paese in cui sono nati o in cui vivono da un certo numero di anni, a condizione che in quel Paese abbiano frequentato le scuole (in genere un ciclo di studi) o abbiano compiuto percorsi formativi per un determinato numero di anni.

E lo ius sportivo, cos'è? Il team italiano che sta gareggiando a Tokyo conta ben 55 atleti nati all'estero (Marcell Jacobs è tra questi). Il presidente Malagò dice che è assurdo che atleti che rappresentano l'Italia in competizioni sportive di massimo livello debbano affrontare una «via crucis» per vedersi riconoscere la cittadinanza.

Perché il presidente Malagò parla di via crucis? Una legge del 2016 consente ai minori stranieri di essere tesserati per società italiane («Disposizioni per favorire l’integrazione sociale di minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione in società sportive appartenenti alle federazioni nazionali»). Ci son però delle limitazioni che complicano molto la vita di questi atleti. Ecco perché si parla di via crucis.

Se sei un minorenne e un immigrato in Italia, e non possiedi la cittadinanza italiana, puoi essere tesserato da un club italiano e partecipare alle competizioni. L'unica condizione è che i minori devono essere residenti in Italia «almeno dal compimento del decimo anno di età». Perfetto, no? No, gli immigrati minorenni, residenti in Italia ma senza cittadinanza, non possono essere convocati nelle squadre nazionali. Non possono indossare la maglia azzurra fino a che non compiono la maggiore età (ecco perché Malagò dice: «A 18 anni e un minuto devono avere la cittadinanza italiana»). Mentre quando compiono 18 anni, questi atleti possono solo avviare l'iter burocratico.

Matteo Salvini, segretario della Lega, fredda il dibattito con una frase lapidaria: «Godiamoci le medaglie, non c'è bisogno di cambiare alcuna legge».