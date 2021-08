Diretta Italia-Francia di basket: alle 10.20 gli azzurri di Sacchetti a caccia dell'impresa ai quarti delle Olimpiadi

Martedì 3 Agosto 2021, 03:42 - Ultimo aggiornamento: 04:30

Non ha niente da perdere, l'Italbasket di Meo Sacchetti che alle 10.20 del mattino in Italia sfida la Francia nei quarti di finale del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri hanno compiuto un'impresa già qualificandosi per i Giochi, poi hanno alzato l'asticella e strappato il pass per i quarti. Oggi contro la Francia di Gobert, De Colo e Fournier sarebbe un autentico miracolo. Ma la nazionale ha già abituato a serate di questo tipo, contro la Serbia nel pre-olimpico e con le due vittorie nel girone contro Germania e Nigeria. Continuare a sognare, non costa nulla. Palla a due alle 10.20, chi vince in semifinale trova la vincente di Slovenia-Germania.

Italia-Francia, la diretta dei quarti di basket

Il roster dell'Italia: Spissu, Niccolò Mannion, Tonut, Melli, Fontecchio, Tessitori, Moraschini, Vitali, Polonara, Pajola, Ricci, Gallinari.

Il roster della Francia: Andrew Albicy, Nicolas Batum, Petr Cornelie, Nando De Colo, Moustapha Fall, Evan Fournier, Rudy Gobert, Thomas Huertel, Timothé Luwawu-Cabarrot, Frank Ntilikina, Vincent Poirier, Guerschon Yabusele.