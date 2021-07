Diretta Italia-Nigeria di basket alle Olimpiadi: gli azzurri cercano la qualificazione ai quarti

Sabato 31 Luglio 2021, 05:56 - Ultimo aggiornamento: 06:12

L'Italia del basket non vuole smettere di sognare alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri sfidano la Nigeria nella terza e ultima gara del girone B dopo la vittoria contro la Germania e la sconfitta con l'Australia. Un successo garantirebbe alla squadra di Sacchetti un accesso ai quarti di finale che solo poche settimane fa sembrava solamente utopia. Ma l'Italia potrebbe addirittura chiudere al primo posto in caso di successo sugli africani e di vittoria della Germania sull'Australia fino a 17 punti di scarto. La qualificazione potrebbe arrivare paradossalmente anche in caso di sconfitta (con non più di 8 punti di scarto). Sacchetti non ha dubbi: «Non ci sono motivi per non essere ottimisti, noi andremo in campo per vincere». Palla a due alle 6.40.

Italia-Nigeria, la diretta di basket

Dalle 6.40 la diretta testuale di Italia-Nigeria, terza partita del girone B del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo.

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Italia e Nigeria sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme di Eurosport Player e Discovery+ e DAZN. In chiaro (ma non sul web) sulla Rai, attraverso i collegamenti su Rai 2, con possibili stop temporanei nei momenti in cui altri atleti italiani gareggiano in altre discipline.