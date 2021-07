Nicolò Martinenghi, chi è la medaglia di bronzo nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo

Lunedì 26 Luglio 2021, 04:37

Nicolò Martinenghi nella storia del nuoto: l'azzurro ha vinto la medaglia di bronzo nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta della sesta medaglia per l'Italia, la prima nel nuoto. Oro al britannico Adam Peaty in 57''37, argento all'olandese Arno Kamminga in 58''00.

L'ultima stagione l'ha consacrato tra i campioni dei 100 rana, la sua specialità. Tutto questo nonostante le difficoltà legate al Covid, con la sua piscina a Brebbia (Varese) chiusa a lungo. Si è allenato a Legnano e lì ha costruito l'impresa di oggi. Nulla ha potuto fare davanti al fenomeno Peaty, imbattibile ormai da sette anni. Che potesse essere la volta buona l'ha capito in semifinale, ieri, quando ha centrato il record italiano (58”28) migliorando il tempo che proprio lui aveva realizzato all'ultimo Settecolli.