Antonella Palmisano, chi è l'azzurra medaglia d'oro nella marcia: pugliese come Stano, oggi è il suo compleanno

Venerdì 6 Agosto 2021

Un regalo più bello di così non poteva farselo. Nel giorno del suo trentesimo compleanno Antonella Palmisano si mette al collo la medaglia d’oro olimpica nella 20 chilometri di marcia. E le Olimpiadi si inchinano all’Italia che, 24 ore dopo Massimo Stano, concede il bis nella stessa gara al femminile.

Un oro pesantissimo perché permette all’Italia di eguagliare il record assoluto di 36 medaglie (Roma 1960 e Los Angeles 1932) ai Giochi e di pareggiare anche gli 8 ori di Rio 2016, ultimo dettaglio che mancava per sancire come trionfale la spedizione azzurra in Giappone.

A Sapporo è ancora la Puglia che trionfa. Stano è barese, Antonella è tarantina, di Mottola. Entrambi si allenano a Castelporziano con il guru della marcia Patrick Parcesepe, vincitore morale di questi Giochi. Un bella “vendetta” per la Palmisano che a Rio era finita quarta e adesso si prende la medaglia, anche con gli interessi.

Un dna sportivo al 100% - papà amante del motocross, la mamma giocava a pallavolo - e un diploma in grafica pubblicitaria che probabilmente, come forma mentis, l’aiuta a essere creativa in gara. Come ha fatto oggi quando ha inventato l’azione decisiva che ha staccato le avversarie.

Dopo le Olimpiadi di Rio, parlando a caldo, disse di aspettarsi una proposta da parte del suo fidanzato. E la proposta arrivò all’aeroporto di Fiumicino: Lorenzo Dessi, il partner, si fece trovare inginocchiato su tappeto rosso con un mazzo di fiori e l’anello. E’ diventato suo marito nel 2018. L’abito da sposa di Antonella lo ha cucito tutto sua madre, che fa la sarta.