Diretta Olimpiadi, ok l'esordio di Agiurgiuculese nella ginnastica ritmica. Busato 4° nel karate

Venerdì 6 Agosto 2021, 03:37 - Ultimo aggiornamento: 04:12

Cinque medaglie per scattare nel medagliere e insidiare la Francia, adesso vicinissima. L'Italia vuole proseguire nel suo momento magico alle Olimpiadi di Tokyo e chissà che un'altra gioia non arrivi di nuovo dalla marcia: dopo l'oro nella 20 km maschile con Massimo Stano tocca a quella femminile: si parte alle 9.30 con le azzurre Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano e Valentina Trapletti. Alle 10.15, le donne del ciclismo su pista per la finale dell'Americana con Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Chamizo dopo la delusione di ieri in semifinale cerca un bronzo nella categoria 74 kg. Alle 3.30 le farfalle della ginnastica ritmica, che però parte con la gara all around delle individualiste (Alex Agiurgiuculese e Milena Baldassarri). Gli occhi però sono tutti puntati sulla finalissima della 4x100 maschile: Jacobs cerca un'altra incredibile e storica medaglia insieme a Tortu, Desalu e Patta: appuntamento alle 15.50 italiane.

APPROFONDIMENTI OLIMPIADI Medagliere TOKYO 2020 Tom Daley e l'uncinetto, ecco a cosa stava lavorando il... TOKYO 2020 Un oro, un argento e tre bronzi: le cinque medaglie... SPORT Video OLIMPIADI Foto TOKYO 2020 Chi è Massimo Stano: si è convertito all'Islam... OLIMPIADI Viviana Bottaro, chi è la karateka che lotta per il... IL POST Simone Biles racconta: «A Tokyo una palestra segreta per... LA DECISIONE Jacobs sarà il portabandiera dell'Italia alla...

Oggi è arrivata una bella cinquina di medaglie, ma non c’è tempo per riposare perché già alle 22.30 ci sono i primi atleti dell’#ItaliaTeam da sostenere. Siete pronti?#Tokyo2020 | #StuporMundi pic.twitter.com/0d7x3HGH5T — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 5, 2021

Aggiorna la diretta

Olimpiadi, le gare di oggi in diretta

Ore 4.05 KARATE, MATTIA BUSATO PER ORA 4°

Mattia Busato è quarto dopo il primo kata nella Pool B: così sarebbe fuori ral ranking round. Per rientrare deve fare meglio nel secondo round di Diaz Fernandez (Venezuela) per assicurarsi una finale per la medaglia.

Ore 3.50 OK ALEX AGIURGIUCULESE

Buonissima prova di Alexandra Agiurgiuculese alla palla: punteggio di 25.600, momentaneamente il secondo punteggio più alto.

Ore 3.20 GINNASTICA RIMICA, VIA ALLE QUALIFICAZIONI ALL-AROUND

Due azzurre in gara nelle qualificazioni della ginnastica artistica nell'all-around individuale: sono Milena Baldassarri (26esima e ultima a esibirsi) e Alexandra Agiurgiuculese (sesta a esibirsi).

Ore 3.00 KARATE, ECCO BUSATO

Dopo il bronzo di Viviana Bottaro, altri due azzurri impegnati nel karate. Il primo è Mattia Busato, che fa il suo esordio alle 3 nel pool B del kata. Alle 10 Luigi Busà nel kumite -75 kg.

Ore 2.20 ORO A TOMALA NELLA 50 KM DI MARCIA

La 50 km di marcia la vince Tomala, argento a Hilbert (Germania) e bronzo a Dunfee (Canada).

Ore 1.40 TOMALA SCAPPA, DIETRO GLI ITALIANI

Attacco del polacco Tomala, che ha quasi 2' di vantaggio sugli inseguitori. L'azzurro Agrusti è 22esimo a 3'18'', Caporaso 25esimo.

Ore 00.55 SI RITIRA DINIZ: ERA LA SUA ULTIMA MARCIA IN CARRIERA

Problemi fisici per il francese Diniz, che detiene il record del mondo: a 43 anni era la sua ultima marcia. Ed era anche nel gruppo di testa.

Ore 00.15 MARCIA, DOPO 15 KM C'È LUO DAVANTI

Il cinese Luo è davanti a tutti dopo 15 km. Tomala, Toth, Maruo e Pinzon dietro di circa 20''.

Ore 22.30 VIA ALLA 50 KM DI MARCIA

La prima gara del venerdì è la 50 km di marcia: Agrusti, Caporaso e De Luca per gli azzurri. Alle 5.30 del mattino in Giappone già 80% di umidità e circa 25-28 gradi.