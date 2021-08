Diretta Marcia 20 km femminile, le azzurre cercano un'impresa dopo l'oro di Stano

Venerdì 6 Agosto 2021, 04:54

L'oro di Stano e il momento magico dell'atletica azzurra permettono di sognare in grande. Alle 9.30 al via la 20 km di marcia femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con tre italiane ai nastri di partenza: Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti ai nastri di partenza. Arrivare a medaglia sarebbe un'altra impresa per il movimento azzurro.

Marcia 20 km, la diretta della gara

Si parte alle 9.30 italiane, le 16.30 in Giappone. Per la squadra azzurra femminile ci sono Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Valentina Trapletti.