MotoGp, orario e dove vedere in tv e streaming il Gp di Francia a Le Mans

Ci avviciniamo al quinto appuntamento della stagione di Moto Gp. Domenica andrà in scena in Francia il Gp di Le Mans e naturalmente i riflettori sono puntati su Pecco Bagnaia, reduce dalla vittoria del Gran Premio di Spagna nel testa a testa entusiasmante con Marc Marquez. Anche Bezzecchi si è fatto valere, ottenendo il podio, come aveva fatto l'altro italiano Bastianini nei due Gp precedenti. Il weekend di Moto Gp inizierà venerdì con la prima sessione di prove libere e le pre-qualifiche, proseguendo nella giornata di sabato con la Sprint che precederà la gara di domenica 12 maggio.

Il programma del Gp di Le Mans

Il Gran Premio di Le Mans (Francia) andrà in scena domenica 12 maggio alle ore 14.

Prima del semaforo verde, però, ci saranno altri appuntamenti importanti che precederanno la gara. Venerdì 10 maggio alle 10:40 ci saranno le prove libere 1; a seguire alle 14:55 le pre-qualifiche. Sabato 11 maggio alle ore 10:05 le prove libere 2 che precederanno le qualifiche alle 10:45. Alle 14:55 la Sprint. Il giorno della gara sarà preceduto dal warm-up delle 9:30.

Dove vedere il Gran Premio di Francia

Come ogni appuntamento del Motomondiale, il Gp di Le Mans sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW e sull'app Sky Go.