Mercoledì 17 Gennaio 2024, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 08:53

FOLIGNO - Alla Quintanella di Scafali, che quest’anno celebrerà la sua 48esima edizione, va in scena, per la prima volta dal 1976 anno di fondazione della manifestazione, un cambio di data. Si tratta di una sperimentazione che se darà risultati positivi diventerà prassi. Diversamente si torna al passato. Nelle scorse ore a Scafali, negli spazi della palazzina intitolata a don Giuseppe Cavaterra, si è svolta la prima assemblea sociale dell’anno dell’Ente Giostra della Quintanella. A presiederla i due vicepresidenti, Simone Salari ed Alessandro Riommi. Dopo un dibattito che ha visto la partecipazione di oltre la metà dei soci e di tanti altri simpatizzanti, il popolo quintanellaro di Scafali ha deciso di programmare l'Edizione 2024 nel periodo compreso fra il 23 agosto ed il 1 settembre prossimi. Lo spostamento delle date della Manifestazione rispetto alla tradizionale collocazione nella terza domenica di settembre è stato votato da 64 soci favorevoli, contro i 32 contrari. Pertanto, l’edizione del quarantottesimo anno si svolgerà Scafali, nelle date tra il 23 agosto e il 1 settembre prossimi. La decisione, che si accompagnerà a tantissime novità ad arricchire il programma tradizionale, evidenzia lo spirito critico ed innovativo che, sempre con un occhio alla tradizione, comunque caratterizza la Quintanella di Scafali. L’intento è quello di valorizzare al meglio le proprie componenti e mettere al centro di ogni attività solo e sempre il divertimento dei bambini. Sul punto interviene, contattato da Il Messaggero, il presidente della Quintanella, l’avvocato Raffaello Potalivo. “Siamo partititi – spiega il presidente da un punto fermo: la fase di settembre può determinare qualche difficoltà ai bambini, veri protagonisti della manifestazione, per gli impegni con la scuola e ai genitori con quelli del lavoro. Alla luce di ciò abbiamo effettuato un sondaggio tra i priori e quindi si è deciso di passare alla fase assembleare con il voto che ha poi dato il via libera a questa sperimentazione. Stiamo lavorando per evitare ogni tipo di potenziale accavallamento con altri eventi e manifestazioni e abbiamo anche dovuto tener conto delle condizioni meteo di settembre che ci hanno portato a rinvii. Siamo aperti al ragionamento e proprio per questo ci muoviamo – prosegue – in un contesto di sperimentazione. Al momento non c’è nulla di definitivo. Vogliamo capire se questo cambio sia funzionale alla manifestazione stessa. Solo dopo si faranno tutte le valutazioni del caso. In cantiere ci sono diverse novità che andremo a d ufficializzare al momento giusto. In Quintanella il meglio deve ancora venire. Il nostro obiettivo è quello di fare festa con i veri protagonisti dell’evento che sono i più piccoli e per questo – conclude – stiamo lavorando”.