Pedagnalonga, conto alla rovescia: si torna alla data di primavera

Mancano poco meno di tre mesi alla prossima edizione della Pedagnalonga di Borgo Hermada, edizione numero 48 della manifestazione in programma il prossimo 24 aprile. Metà passeggiata enogastronomica e metà corsa podistica tra gli storici poderi della Bonifica, anche quest’anno gli organizzatori stanno lavorando per regalare a tutti una giornata di sport e di condivisione con l’ambiente, tornando nella storica data di primavera.

Per quanto riguarda la corsa podistica (gara di 21 km e di 9 km) interamente pianeggiante, una delle più veloci del nostro territorio, si avvicina la scadenza della prima soglia: dagli attuali 15 euro per l’iscrizione alla gara di 21 km, da domani - 1 febbraio - si passerà a 18 euro, mentre per quanto riguarda la prova di 9 km si passerà dagli attuali 10 euro a 12 euro.



«Siamo consapevoli che questo periodo storico è molto complesso per tutti ma stiamo lavorando per arrivare al 24 aprile nel miglior modo possibile, saremo già in piena primavera e sarà spettacolare gareggiare e passeggiare tra i poderi del nostro territorio - chiarisce il presidente della Pedagnalonga Pasqualino Sicignano - ci auguriamo che la situazione pandemica possa continuare a migliorare e possiamo dire fin da ora che opereremo nel massimo rigore possibile, come è già avvenuto in occasione dell’ultima edizione. L’apertura delle iscrizioni per la passeggiata gastronomica è in programma nelle prossime settimane».





Per approfittare delle ultime ore della promozione sulla corsa podistica si può visitare il sito ufficiale www.pedagnalonga.it nella sezione iscrizioni.